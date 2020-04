Festnahme nach Unfallflucht : 28-Jähriger leistet Widerstand nach Unfall in Vorgarten

28-Jähriger leistet Widerstand nach Unfall in Vorgarten

Die Flucht misslang den beiden Männern, da aufmerksame Zeugen schnell reagierten und zudem die Polizei alarmierten.

Zwei Männer haben am späten Montagabend die Polizei Kleve auf Trab gehalten. Gegen 23.30 Uhr waren ein 28- sowie ein 20-Jähriger mit einem silbernen Opel auf dem Mittelweg unterwegs. An der Kreuzung Königsallee/Mittelweg/Kirchweg wollten sie dann auf die Königsallee abbiegen. Allerdings verriss der Fahrer das Lenkrad und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Erst in einem Vorgarten kam der Wagen zum Stillstand.