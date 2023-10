Woche der Seelischen Gesundheit Gemeinsam weniger Angst vor der Angst

Dementsprechend sind auch alle herzlich zu dem Vortrag am 19. Oktober in der Hochschule Rhein-Waal eingeladen. Der Abend beginnt mit einem Grußwort von einem Vertreter der Stadt, darauf folgt der Vortrag von Referentin Prof. Dr. Bärbel Frischmann. Auch bei der Wahl der Referentin lässt sich die Perspektivänderung wiederfinden. Denn Bärbel Frischmann ist auf Philosophie spezialisiert, so bietet sie eine ganz andere Einsicht in das Thema. Die abschließende Diskussion wird durch Radiomoderator Ralph Erdenberger geleitet. Abgesehen von den Zuhörern sind zu der Diskussion auch Betroffene und Fachpersonen eingeladen. Ob man sich im Gespräch einbringen möchte, sei einem natürlich selbst überlassen, man könne sich auch einfach „berieseln lassen“, wie Carolyn Kempers es formuliert.