Telefonaktion mit Chefärzten Einfach mal Hilfe annehmen

Ein Patient leidet am so genannten Restless-Legs-Syndrom, einem unkontrollierbareren Bewegungsdrang der Beine. Baumsteiger riet dazu, zunächst den Hausarzt aufzusuchen, der könne zur weiteren Untersuchung und Behandlung eine Einweisung ins Krankenhaus veranlassen. Baumsteiger erläutert: „Der Hausarzt ist der Lotse in unserem Gesundheitssystem.“ Leider verzeichne man im Kreis Kleve in vielen Bereichen nicht nur einen großen Mangel an Spezialisten, sondern auch an Hausärzten. „Ich kenne Patienten, die von keinen neuen Hausarzt mehr angenommen werden, nachdem ihr bisheriger in Ruhestand gegangen ist. Das ist wirklich dramatisch“, betont der Neurologe.