Klever Wahrzeichen Luken im Schwanenturm wurden saniert

Die Luken im Schwanenturm der Burg leuchten immer noch ungewohnt weiß - je nachdem wie das Licht darauf steht. Hintergrund, so Burgführerin Wiltrud Schnütgen vom Clevischen Verein, ist die Sanierung der Fenster und Luken im alten Wehrgang und oben unter den Zinnen. Die sind derzeit mit einer provisorischen Platte abgedichtet und leuchten weiß - das fällt vor allem auf, wenn das Licht direkt auf die Öffnungen steht. Schnütgen hofft, dass die alten Luken bald wieder an ihrem Platz und dann auch in der richtigen Farbe an ihrem Platz sind.