„Kleve ist kein Loch” Ludger Kazmierczak zehn Jahre auf der Kabarettbühne

„Kleve ist kein Loch”, sang der Hobby-Kabarettist und WDR-Redakteur Ludger Kazmierczak am Sonntagabend im Cinque-Spiegelzelt. Die knapp 300 Gäste stimmten mit Gelächter in seine ulkigen Erzählungen über unsere Kleinstadt ein, denn wie er so schön sagt: Kleve sei nun mal keine normale Stadt. Der Auftritt im Cinque-Spiegelzelt hatte einen ganz besonderen Anlass, denn es handelte sich um Ludger Kazmierczaks zehnjähriges Jubiläum auf der Kabarettbühne. Nun bringt er nur das Beste aus den letzten zehn Jahren. In dem zweistündigen Auftritt erzählt Kazmierczak von Gott und der Welt oder besser von Gott und Kleve. Von der Abschaffung des Kleingelds zu den Leiden des internationalen Studenten, der von Berlin träumte, aber Kleve bekam, ist alles dabei, was unsere Stadt in den letzten Jahren so „erschütterte“.