Museum Kurhaus Kleve : Wenn die Wurst Kunst wird

Ein Bilderwald lädt in den Oberlichtsaal ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der US-amerikanische Künstler Lucas Blalock bekommt im Museum Kurhaus seine erste Einzelausstellung in Europa. Die Ausstellung „...or Or“ fasziniert mit surrealen Bildmotiven und einer spannenden Einrichtung.

Raumhoch steht das Foto der Weinflasche an die Wand gelehnt, und dieser Raum ist zwei Räume hoch. Rundherum ist die feine Flasche guten Weines mit gelbem Isolierband umwunden, steht auf einem malerischen wie kleinkarierten Fliesenboden, gegenüber ihr Zwilling (Weinflasche mit Isolierband umwunden), getrennt von einem Blatt Papier. Oder ist’s ein Klon der Flasche im gelben Isolierband, ist unter dem Isolierband etwa gar keine Flasche feinen Weins? Spiegelt uns hier Fotoshop eine Welt vor, die nicht ist, wie sie scheint? Man weiß es nicht - deshalb wohl auch der Titel der Ausstellung: „Lucas Blalock...or Or“ (oder Oder).

Das Foto der Flasche ist grandios, groß. Lucas Blalock hat die Flasche arrangiert und das Foto gemacht und den Raum eingerichtet. Der 1978 geborene Künstler bekommt im Museum Kurhaus Kleve seine erste Einzelausstellung in Europa. Er sei, so Kurhaus-Direktor Harald Kunde, an dem Punkt angelangt, an dem Künstler durchstarten. Blalock irritiert die Besucher mit schönen Bildern auf denen die obskuren Objekte seiner Begierde angerichtet sind, als wären sie greifbar. Da wird die blasse Bockwurst zur Kunst, groß und griffig aufs Papier gebracht, in allen Formen, auch als abgeschnittene Stückchen, wobei sie da auch wie gereihte Schnipsel eines Fingers erscheint. Denn manchmal sind die Bilder Blalocks auch abstoßend, tasten sich an Ekelgrenzen heran.

Info Lucas Blalock im Museum Kurhaus Eröffnung Die Eröffnung der Ausstellung „Lucas Blalock ... or Or“ im Museum Kurhaus Kleve ist am Samstag, 28. September, 19.30 Uhr. Hotdogs Nach der Eröffnung wird der Cateringservice nova caeli Hotdogs servieren, darunter auch vegetarische Würstchen. Grußwort Es sprechen Harald Kunde und Joachim Schmidt, der die Bürgermeisterin vertritt.

Es ist eine surreale, eine veränderte Welt, die sich auf seinen Bildern bietet. Die den US-Fotografen Man Ray zitiert oder den französischen Surrealisten Magritte. Einer von Magrittes Männern mit Melone findet sich groß als Schatten auf dem Bild „Kopf ohne Namen (No Names Head)“ wieder, der das warme weiche Licht auf dem Foto in zwei Teile teilt. Andere Bilder sind später mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop verändert „Blalock versteht die Arbeit mit Photoshop auch als Zeichnen“, sagt Susanne Figner vom Museum Kurhaus, die die Ausstellung zusammen mit dem US-amerikanischen Künstler eingerichtet hat.

Die Inszenierungen wurden spontan in den Räumen entwickelt: Die großen, angelehnten Fotos im Doppelraum, das wie provisorisch an die Brüstung gestellte Selbstporträt als Kettenraucher (das später dort hängen soll, wo noch die Keramik auf die Bauhaus-Ausstellung hinweist) wurden in der Auseinandersetzung mit den Werken und dem Raum direkt vor Ort gestellt oder gehängt. Im Oberlichtsaal lädt ein Bilderwald ein, einzelne Fotos irritieren schräg mitten im Raum.

Lucas Blalock erklärt seine Kunst im Museum Kurhaus. Im Hintergrund eines der Würstchen-Bilder. Foto: Markus van Offern (mvo)