Es fehlen Kita-Plätze Soll Kellen einen neuen Kindergarten bekommen?

Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist hoch in Kleve, und er nimmt weiter zu. Um Abhilfe zu schaffen, legte die Stadtverwaltung dem Bauausschuss in der jüngsten Sitzung einen Bebauungsplan zum Satzungsbeschluss für den Bereich Köstersweg in Kellen vor. Der ehemalige Kindergarten Sonnenschein steht leer und soll einem größeren Neubau weichen. Zumal der Kindergarten an der Overbergstraße geschlossen beziehungsweise an den Köstersweg verlagert werden soll. Das bestehende Gebäude ist laut Aussage des Investors nämlich nicht für eine Umnutzung geeignet. Für den Neubau ist allerdings ein Bebauungsplan notwendig.