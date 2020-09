Kleve : Lokale Sternchen unterm Hammer

Ludger Kazmierczak, Lukas Kepser und Gesine van der Grinten (von links) sind drei der Künstler, die gegen Höchstgebot individuelle Auftritte abliefern. Foto: Jens Heuser

Kleve Der gemeinnützige Verein Zonta lädt im Oktober zur Benefizveranstaltung. Bei einer Auktion im Kolpinghaus können Teilnehmer einen Künstler für ihre Privatveranstaltung ersteigern – darunter Ludger Kazmierczak und Lukas Kepser.

Wenn Sabine Schmidt gefragt wird, weshalb Zonta sich für den Kampf gegen Kinderehen einsetzt, nennt sie beeindruckende Zahlen. Mehr als 650 Millionen Mädchen und 115 Millionen Jungen seien weltweit vor ihrem 18. Geburtstag zwangsverheiratet worden – Tendenz steigend. „Ein unhaltbarer Zustand“, wie Schmidt findet, die Schatzmeisterin des Vereins „Freunde von Zonta International“ ist. Der niederrheinische Ableger der gemeinnützigen Organisation hat sich nun ein besonderes Format ausgedacht, um Geld für die Initiative „Ending Child Marriage“ zu sammeln. Das Unicef-Projekt will Heranwachsende auf der ganzen Welt vor Kinderehen schützen.

Für Donnerstag, 8. Oktober, lädt der Service-Club Zonta zu der Benefizauktion „Rent a star“ ins Kolpinghaus ein. Unter der Leitung des ehemaligen Klever Sportjournalisten Helmut Vehreschild sollen dort die Gastauftritte von bekannten Künstlern der Region unter den Hammer kommen. Bieter können so etwa Auftritt des Klever Kabarettisten Ludger Kazmierczak oder des Sängers Lukas Kepser aus Kranenburg ersteigern. „Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten schon viele Veranstaltungen moderiert. Nun aber als Auktionator in Erscheinung zu treten, ist eine ganz neue Herausforderung – und eine Ehre“, sagt Vehreschild. Die Akteure kommen für einen mindestens 30-minütigen Auftritt zur Privatveranstaltung des Höchstbietenden. Die Teilnahme an der Auktion ist kostenfrei. „In diesem Corona-Jahr ist es gar nicht so einfach, eine Aktion für den guten Zweck zu organisieren. Wir sind uns aber sicher, nun ein spannendes Format gefunden zu haben“, sagt Sabine Schmidt.

Ludger Kazmierczak Foto: Markus van Offern (mvo)

info Das ist der Verein Zonta Namensgebung „Z“ steht für „Licht, Inspiration“, „O“ heißt „Zusammenhalt“, „N“ bedeutet „gemeinsam tragen“, „T“ ist das Zeichen für „Obdach, Schutz“, und „A“ steht für „Ehrlichkeit, Vertrauen“. Historie Vor 100 Jahren schlossen sich in den USA berufstätige Frauen zusammen, um benachteiligte Frauen zu unterstützen und ganz allgemein für den Dienst am Nächsten. Deutschlandweit gibt es knapp 130 Zonta-Clubs.

In den vergangenen Jahren setzten die Zonta-Frauen immer wieder zu großangelegten Spendensammlungen ein. Die Gelder kamen dem Flüchtlingsfrauencafe, der Gocher Frauenberatungsstelle oder dem Klever Kinder Netzwerk zu Gute. Die amtierende Zonta-Präsidentin Thea Remers entschied sich nun für „Ending Child Marriage“. „Zonta International unterstützt das Projekt schon seit vielen Jahren, das insbesondere in afrikanischen und asiatischen Ländern erfolgreich umgesetzt wird“, sagt Schmidt. Für welche Veranstaltungen die ersteigerten Künstler gebucht werden, obliegt allein der Fantasie der Höchstbietenden. „Da kann man etwa an eine Geburtstagsfeier, ein Firmenevent oder ein entspannter Abend mit Freunden denken“, sagt Schmidt.

Gesine Lersch-van der Grinten Foto: archiv/Archiv

Der Termin muss mit den Künstlern individuell vereinbart werden. 50 Prozent der Einnahmen sind für einen guten Zweck bestimmt, das übrige Geld geht an den Künstler. Einige der lokalen Sternchen hätten sich dafür entschieden, ein Mindestgebot in den Raum zu stellen. „So ist zumindest garantiert, dass die Künstler ihre Kosten gedeckt bekommen“, sagt Schmidt. Neben Kazmierczak und Kepser stehen auch Thomas Geisselbrecht und Jürgen Slojewski Duo Domenica (klassische Gitarre), Christian Spelz (Klavier), Renaissance Trio mit Gesine van der Grinten (Gesang), Manthan Shah (Tanz), Christiane Strobl (Märchenerzählerin), Chris Koch (Sänger und Entertainer), Michael Rübo (Nikolaus), Achim Verrieth (Büttenredner), Wolfgang Liß (Saxophonist), Mohamad al Tenavi (Violine und arabische Laute), Klezmore (Orchester) und Jonny Casselly jr. (Comedy und Akrobatik) zur Auswahl.

„Viele Menschen konnten in diesem Jahr wegen Corona nicht in den Urlaub fahren. Vielleicht ist ein gemütlicher Abend unter Freunden mit einem der Künstler der passende Urlaubs-Ersatz“, sagt Schmidt. 80 Teilnehmer sind zur Auktion im Kolpinghaus zugelassen. „Normalerweise bieten wir bei unseren Abenden immer ein großes Unterhaltungsprogramm. Auch der Abend der Benefiz-Auktion wird unterhaltend sein. Der Fokus soll aber nun stärker auf dem Einsatz für den guten Zweck liegen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, hoffen wir, dass sich möglichst viele Bieter mit Spendierhosen einfinden, die auch tatsächlich gewinnen wollen“, sagt Schatzmeisterin Schmidt. Während der Veranstaltung stellen sich die Künstler entweder persönlich im Kolpinghaus oder per Video-Botschaft vor.