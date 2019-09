Kulturausschuss Kleve : Lösung für Beuth-Plakette wurde vertagt

Kleve Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung diskutierte Vorschläge der Expertengruppe zu Beuth.

FDP-Fraktionschef Daniel Rütter brachte das Dilemma der Diskussion im Klever Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung über den Umgang mit dem Antisemitismus des preußischen Beamten und „Erfinders“ der technischen Ausbildung in Deutschland, Christian Peter Beuth (1781 bis 1853), treffend auf den Punkt: „Wir haben eine Expertengruppe eingesetzt und die hat zu diesem Thema eine Lösung vorgelegt. Wir sollten hier jetzt hier im Ausschuss nicht die Diskussion der Experten noch einmal neu führen“, mahnte der Freidemokrat zur Vernunft. Es sei ein guter Beschlussvorschlag, der von der Expertengruppe ausgearbeitet worden sei und der auch ausschließe, dass es nochmals zu solch „dummen Entscheidungen“ (so Rütter) wie bei der Umbenennung des Adolfsweges kommen würde (da fühlte sich jemand an Hitler erinnert). Zuvor hatte Jörg Cosar (CDU), Vorsitzender des Ausschusses und Moderator der Expertengruppe, von zwei sehr guten Tagungen der Gruppe gesprochen, in denen kontrovers und intensiv aber sehr sachlich diskutiert worden sei. Die von der Expertengruppe vorgeschlagenen vier Punkte seien eine gut ausgearbeitete Lösung, mit der er, Cosar, gut leben könne.