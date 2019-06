Griethausen : Tag der Feuerwehr ist am Sonntag in Griethausen

Tag der Feuerwehr ist am Sonntag in Griethausen

Kleve-Griethausen Tag der offenen Feuerwehr am Sonntag in Griethausen.

Am Sonntag, 16. Juni, öffnet die Löschgruppe Griethausen die Tore des Feuerwehrhauses am Postdeich und bietet einige bunte Stunden. Während des Jahres ist die Löschgruppe neben dem abwehrenden Brandschutz auch in der Brandschutzerziehung im Kindergarten Griethausen aktiv. Nicht nur hier stellten die Kinder die Fragen: Wie viel Wasser ist in diesem Tanklöschfahrzeug? Und wann setzt die Feuerwehr das Rettungsboot ein? Diese und viele Fragen mehr können beim Tag der Feuerwehr beantwortet werden.