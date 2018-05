Kleve: Lkw-Fahrer bei Unfall auf A57 schwer verletzt

Uedem/Sonsbeck Am Freitagmittag ist es auf der A57 zwischen den Anschlusstellen Uedem und Sonsbeck zu einem schweren Unfall gekommen. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Informationen war der Lastzug in Fahrtrichtung Köln knapp einen Kilometer vor der Anschlussstelle Sonsbeck nach rechts von der Fahrbahn gegen die Leitplanke geprallt. Von da schleuderte das Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler und stürzte samt Hänger um. Derzeit geht auf dem Streckenabschnitt nichts mehr. Der Verkehr ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Autobahn ist am Mittag in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Niederlande gibt es zehn Kilometer Stau, in Richtung Krefeld sind es vier Kilometer. Ausweichstrecken sind die Autobahn 3 und die Autobahn 40.