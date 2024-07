Aus der Schweiz Weshalb das Kurhaus wertvolle Gute-Laune-Bilder geschenkt bekommt

Das Bild macht gute Laune, passt mit seiner farbenfrohen Leichtigkeit in den Sommer: Transparente Farbflächen liegen auf dem Blatt, Linien in einem leuchtenden Rot, dazwischen schmalere Striche in einem frischen Gelb, dazu Flächen in Grün. In diese abstrakten Farbflächen sind fünfblättrige Blüten gesetzt. Es ist ein stimmiges Blatt, das die in der Schweiz lebende Künstlerin Lisa Hoever nass in nass als Aquarell aufs Papier gesetzt hat. „Das sind duftig zarte Aquarelle“, sagt Kleves Museumsdirektor Harald Kunde.