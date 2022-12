Beliebte Route in der Stadt Keine Verlängerung für die Citybus-Linie in Kleve

Manche Anträge kommen zur Unzeit. Wie der Antrag der Klever SPD an den Verkehrsausschuss, die City-Bus-Linie vom Bahnhof zum Einkauszentrum eoc. zu verlängern: bis Kellen und bis Materborn. Grundsätzlich sind eigentlich alle Parteien dafür, über diese Verlängerung nachzudenken. Schließlich ist der City-Bus als die am besten frequentierte Linie in der Stadt ein Erfolgsmodell für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Kleve.