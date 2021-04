Naturschutz im Kreis Kleve : Projekt „Grünland für Wiesenvögel“ bis 2025 verlängert

Kleve Ruhezeiten für den landwirtschaftlichen Betrieb, Elektrozäune und eine Kartierung von Gelegen sollen Wiesenvögel in der Düffel auch in den kommenden Jahren besser schützen.

Jedes Jahr im Frühjahr ist es ihr Gezwitscher, dass zeigt, dass der Winter endlich vorbei ist. Denn dann kommen die ersten Zugvögel zurück an den Niederrhein. Gerade Wiesenvögel fühlen sich wohl in der Düffel. Sie werden mit dem LIFE-Projekt „Grünland für Wiesenvögel“ der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein besonders geschützt. „Jedes Jahr im Frühling geht mir das Herz auf, wenn ich ab Ende Februar den flötenden Ruf des Großen Brachvogels höre und die balzenden Kiebitze mit der lustigen Federtolle auf dem Kopf über die Wiesen gaukeln sehe“, sagt die Projektleiterin Susanne Klostermann von der Nabu-Naturschutzstation.

Wiesenvögel wie die sehr selten gewordenen Uferschnepfen sind Bodenbrüter. Das bedeutet, dass sie ihre Nester nicht in Bäumen, sondern in den Wiesen am Boden bauen. So können ihre Küken, sogenannte Nestflüchter, schon ab dem ersten Tag selbst ihre Nahrung suchen. Die Bodennester sorgen aber natürlich auch dafür, dass sie weniger geschützt sind. Fressfeinde wie etwa der Fuchs, aber auch die Bewirtschaftung der Flächen durch den Menschen, sind so eine große Gefahr.