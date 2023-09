Konzert im Museum Kurhaus „Lieder der Nacht“ für Karl Kemper

„Wir hatten im Zuge der Beschränken im Rahmen der Corona-Pandemie keine Möglichkeit, ein Konzert zu seinen Ehren zu organisieren“, sagt Sigrun Hintzen. Jetzt habe man in Ruhe planen können, zusammen mit Freunden und Schülern einen entsprechenden Rahmen zu finden, Kemper zu ehren, sagt Hintzen. Das Konzert folgt also 2023 im Jahr von Kempers 90. Geburtstag, am Sonntag, 24. September, 18 Uhr, im Museum Kurhaus. Es sind die „Klänge der Nacht“, die den Abend bestimmen, und das nicht nur in der Interpretation der Nacht als Todesahnung oder Ruhe nach einem erfüllten Leben, sondern als Zeit der Besinnlichkeit, des Nachdenkens, so Hintzen.