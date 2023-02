Ein Liebespaar für Paris Handtuchhalter aus Kleve wird an den Louvre verliehen

Er gehört zu den bekanntesten und populärsten Werken des Museum Kurhaus: Der „Klever Handtuchhalter“ des 1570 verstorbenen Bildschneiders Arnt van Tricht. Zwischen 1535 und 1540 schnitt der Holzbildhauer aus dem ausgehenden Mittelalter die frivole Figurengruppe in hartes Eichenholz. Es entstand eine Figur aus dem Übergang vom Mittelalter in die Renaissance, als die zumindest in der Literatur so gelobte keusche Minne des hohen Mittelalters längst überwunden war und die Skulptur das auch sehr deutlich macht: Ein Mann im Narrenkostüm umfasst mit der Linken fest die Hüfte der Frau, die Rechte tastet sich an ihrem Busen entlang, der hochgepusht aus ihrem Mieder schaut. Er kann seine Augen nicht von ihr lassen und der tiefe Blick der Begehrlichkeit wird von ihr auch unumwunden erwidert. Sie wehrt sich nicht gegen seine Übergriffigkeit, ihre Hände halten fest das Holz, das das Handtuch als Tuch der Reinlichkeit trägt: Eine Holzstange, die zwischen ihren Händen ruht und über die ein Handtuch gelegt werden kann.