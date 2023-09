Tausende Besucher erwartet So wird das Klever Lichterfest mit Feuerwerk

„Ich wünsche allen Besuchern des Lichterfestes einen unterhaltsamen, sowie beschwingten Abschied vom Sommer 2023 und freue mich auf ein Wiedersehen zu den Forstgartenkonzerten im nächsten Jahr“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing. Lichterbäume am Amphitheater, die Illumination des Moritzkanals, mehr als rund 1400 Lampions im gesamten Forstgarten, zahlreiche Lichterketten und eine Vielzahl an Scheinwerfern, die Bäume und Sträucher anstrahlen, sorgen beim Sommerabschlusskonzert für eine ganz besondere Atmosphäre. Dabei achte die Stadt auch auf einen hohen Anteil an energieeffizienten Leuchtmitteln, wobei auch die beiden Inseln am Moritzkanal mit einer entsprechenden Illumination versehen werde, wie es von den Veranstaltern heißt.