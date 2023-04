Letzte Seehunde aus Kleve verabschiedet „Tschüss Jannik, mein Großer, gute Reise“

Hochmodern war auch die Anlage in Kleve einmal – doch im Laufe von mehr als fünf Jahrzehnten hat sich viel verändert. Was damals neuester Stand in Sachen Robbenhaltung war, ist mittlerweile veraltet. Und weil der Tiergarten Kleve nicht genug Geld für ein neues, zeitgemäßes Becken hat, und weil auch die Stadt Kleve das Geld dafür nicht aufbringen will, bleibt Tiergartenleiter Martin Polotzek und seinem Team nur der Abschied von den Seehunden - eine freiwillige Entscheidung im Sinne der Tiere. Ende Januar dieses Jahres wurden mit Robbie, Lisa und Robert bereits drei Tiere aus Kleve nach Grömitz transportiert, und am Dienstag dann mit Jannik und Elektra die letzten verbliebenen Seehunde. In Grömitz in Schleswig-Holstein werden sie wiedervereint, die Klever Robben, die im Tiergarten so vielen Besuchern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.