Info-Abend mit der Hochschule Rhein-Waal „Let’s talk about Sex“ im Radhaus

„Was ist okay beim Sex? Wie diese Frage zu beantworten ist, hängt von vielen Faktoren ab. Wir alle müssen erst lernen, diese Frage für uns und in intimen Situationen mit anderen zu beantworten“, erklären die Veranstalter. „Kommen dann noch unterschiedliche Prägungen aus persönlicher Erfahrung, Medien oder Kultur hinzu, verlangt die Frage allen Beteiligten umso mehr Selbstkenntnis und Empathie ab.“Der englische Schlüsselbegriff „Sexual Consent“ spricht von der sexuelle Einwilligung. In der Praxis bedeute es jedoch viel häufiger, sich selbst zu kennen und bewusst „Ja“ oder „Nein“ zu sagen. Einen Abend lang werde genau das in unterhaltsamer Atmosphäre mit Musik und Poetry im Radhaus geübt, so die Veranstalter. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Kleve und das Gleichstellungsteam der Hochschule Rhein-Waal laden junge Menschen ein, ihre Fragen an die Expertinnen Nicole Saat von der AWO Beratungsstelle Kleve und die Gynäkologin Bettina Unruh zu stellen.