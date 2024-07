Positiver Alkoholtest Leitplanke beschädigt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

In der Zwischenzeit waren durch Zeugen weitere Informationen bei der Polizei eingegangen. Durch weitere eingesetzte Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve konnte das flüchtige Fahrzeug, welches von Zeugen an der Kreuzung Kreuzhofstraße / Emmericher Straße in Kleve gesehen worden war, schließlich im Bereich der Klever Straße angetroffen werden. Der schwarze 3er BMW eines 36-jährigen niederländischen Fahrers war im Frontbereich beschädigt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.