KLEVE : Tötung im Alkoholrausch

KLEVE Weil sie ihren Lebensgefährten erstach, ist eine 34-jährige Polin zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verurteilt worden. Aufgrund ihres Alkoholkonsums ging das Gericht von verminderter Schuldfähigkeit aus.

Die Beziehung eines polnischen Paares findet am 12. Dezember 2020 ein blutiges Ende in Kleve. Reichlich Alkohol fließt an diesem Tag in einer Leiharbeiterunterkunft an der Brüningstraße, in der das Paar zusammen mit anderen Leiharbeitern lebt. Am Nachmittag – so berichten es Mitbewohner – kommt es zum Streit zwischen der 33-jährigen Polin und ihrem 37-jährigen Lebensgefährten. Für das, was dann passiert, gibt es keine Zeugen. Fest steht: Gegen 17 Uhr geht ein Notruf in der Klever Rettungswache ein. Ein Mann sei an der Brüningstraße durch ein Messer verletzt worden, heißt es. Die Sanitäter brauchen nur wenige Minuten, und als sie das Leiharbeiterhaus an der Brüningstraße betreten, finden sie im Flur den 37-Jährigen, blutend und bewusstlos.