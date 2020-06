Leiharbeiter-Unterkünfte : Überbelegung ist menschunwürdig

Kleve Grüne zählen 52 Immobilien mit 1.600 Leiharbeitern und fordern mehr unangemeldete Kontrollen in den Unterkünften und mögliche Sanktionen gegen Vermieter.

Ihr Antrag zu Leiharbeiterwohnungen in Kleve wurde jetzt vom Rat in den Sozialausschuss verwiesen. „Wir müssen etwas gegen diese Geschäftsmodelle unternehmen: ich möchte da nur an die Schlachthofvilla und die inzwischen schamlosen Drohungen einiger Immobilienbesitzer, wenn ihren Bauplanungen nicht zugestimmt wird, erinnern“, sagt Meyer-Wilmes. Inzwischen seien in Kleve in 52 (!) Immobilien 1600 Leiharbeiter untergebracht. Es reiche nicht, sich von den in der Regel niederländischen Firmen Listen über die Menschen und die Art der Arbeit in den Niederlanden vorlegen zu lassen. „Uns reicht das nicht“, sagt Meyer-Wilmes. Deswegen beantrage ihre Fraktion der Grünen, dass sich die europäischen Mitbürger im Bürgerbüro der Stadt selbst anmelden sollen.