Kriminalpolizei ermittelt : Leiche im Spoykanal in Kleve entdeckt

Kleve Bei Reinigungsarbeiten im Spoykanal in Kleve ist am Freitagmorgen eine männliche Leiche entdeckt worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Tote wurde gegen 8 Uhr in Höhe der Überführung des Radschnellweges im Wasser gefunden. Die Leiche wird derzeit von der Feuerwehr geborgen. Ihre Identität ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

(mba)