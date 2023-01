Prozess in Kleve Leiharbeiterin zu Tode geprügelt – Lebensgefährte vor Gericht

Mit schweren inneren Verletzung ist Ende März 2022 eine bewusstlose Rumänin in einer Leiharbeiterunterkunft an der Gutenbergstraße in Kleve gefunden worden. Trotz notärztlicher Versorgung und Notoperation starb die 18-Jährige am nächsten Tag im Krankenhaus. Die Ärzte stellten Anzeichen für gewalttätige Fremdeinwirkungen am Körper der Frau fest. Die Polizei ermittelte, wenig später wurde ein europäischer Haftbefehl gegen den Lebensgefährten der Frau erlassen. Er wurde im August 2022 in Rumänien festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert.