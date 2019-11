FFF : FFF: Laternendemonstration in der Klever Innenstadt

Kleve Um 17 Uhr startet ab Klever Bahnhof die nächste FFF-Demonstration.

(RP) Am Freitag, 29. November, findet zum Internationalen Streiktag von Fridays for Future auch in Kleve eine Demonstration statt. Diese startet um 17 Uhr am Klever Bahnhof und wird mit Laternen und Lichtern begleitet. Die Demo-Route der Gruppe, die sich der internationalen Fridays for Future-Bewegung nach dem Vorbild von Greta Thunberg angeschlossen hat, startet mit einer Kundgebung am Bahnhof. Von dort aus möchten die bereits seit Februar aktiven Klimaaktivist*innen in Richtung Innenstadt laufen. Die Ortsgruppe wünscht sich, dass möglichst viele Personen mit Laternen oder Lichtern kommen.