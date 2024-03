Wegweisendes Urteil Landgericht Kleve spricht Spielsüchtigem 500.000 Euro Erstattung zu

Zum Hintergrund: Der deutsche Markt für Online-Glücksspiel wurde im Sommer 2021 liberalisiert, als der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft trat. Zuvor gab es lediglich in Schleswig-Holstein eine Ausnahmeregelung, wobei sich dort lizensierte Unternehmen auch nur an Bewohner des nördlichsten Bundeslandes richten durften. Dennoch warben zahlreiche Online-Glücksspielanbieter bereits Jahre vor dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages um deutsche Kunden – so auch „Martingale Malta 2“.