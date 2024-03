Entscheidung am Landgericht Kleve Mann muss 500.000 Euro Spielschulden nicht zahlen – ein Urteil mit Folgen?

Das Landgericht Kleve hat ein Urteil gefällt, das sich auf die gesamte Glückspiellandschaft auswirkt: Richter haben einem Mann die Erstattung seiner Spielverluste in Höhe von rund 546.000 Euro sowie Verzugszinsen zugesprochen. In dem Verfahren ging es um die Klage eines Deutschen, der zwischen Juli 2012 und Oktober 2020 1,849 Millionen Euro auf einer Website des maltesischen Glücksspiel-Unternehmens „Martingale Malta 2“ eingezahlt hatte, aber lediglich 1,303 Millionen Euro ausgezahlt bekam, also „gewann“. 546.006 Euro hatte er auf der Website verzockt.