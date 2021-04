Fehlender Nachwuchs beim Laientheater : Spielschar Materborn macht Schluss

Kleve-Materborn Nach 63 Jahren fällt der Vorhang für die Laienschauspieltruppe endgültig. Der Grund dafür ist Nachwuchsmangel, auch nach verschiedenen Aufrufen konnten sie keine Verstärkung finden.

Da es in den letzten Jahren wegen des fehlenden Nachwuchses für die Materborner Volksbühne immer schwerer wurde, gute und besetzbare Stücke zu finden, hat sich in den letzten Monaten der Vorstand der KAB-Spielschar ausgiebig mit dem Fortbestehen der Theatergruppe auseinandergesetzt. Trotz des intensiven Versuches, durch Aufrufe in der Presse oder auf der vereinseigenen Homepage neue und interessierte Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, war die Resonanz negativ. Somit musste der Vorstand nun über das weitere Schicksal der Laienspielschar befinden und hat – entgegen anderslautender Darstellung in der örtlichen Presse – wegen des fehlenden Nachwuchses den weiteren Spielbetrieb eingestellt und die Gruppe als Theatergruppe sowohl für die Volksbühne, als auch für das Kindertheater aufgelöst. Vorsitzender Edmund Raadts: „Diese Entscheidung ist allen Beteiligten sehr schwergefallen, zumal jetzt 63 Jahre Theaterspiel zu Ende gehen. Wir hoffen, dass wir unserem Publikum in diesen Jahren viele frohe Stunden bereiten durften, an die sie sich noch gerne und lange erinnern können, und möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei unseren Zuschauern für die Treue bedanken. Wir hätten gerne weitergemacht, aber es fehlte uns der Nachwuchs.“