Während zweiter Täter zuschaut Dieb attackiert Ladeninhaber

(RP) Am Freitag, 2. Dezember, gegen 15.30 Uhr ist es in Kleve in einem in der Innenstadt gelegenen Modegeschäft zu einem Ladendiebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine männliche Person Kleidungsgegenstände aus den Auslangen entwendet. Der Eigentümer der Filiale versuchte den Dieb an der Flucht zu hindern. Hierbei wurde er körperlich von diesem attackiert und fiel zu Boden. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung Bahnhof.