Foto-Fahndung der Polizei Ladendiebin schlägt, kratzt und beißt Verkäuferin in Kleve

Die Polizei sucht eine Tatverdächtige im Fall eines räuberischen Ladendiebstahls. Am 9. Dezember betrat die Frau gegen 15.55 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Hagschen Straße und verschwand mit drei Hosen und einem Top in einer Umkleidekabine. Als sie später nur mit zwei Hosen wieder herauskam, sprach eine Mitarbeiterin sie auf das Fehlen der dritten Hose sowie des Tops an.