Zeugen gesucht : Ladendieb verletzt Detektiv und flüchtet

Kleve Nach einem versuchten Diebstahl kam es zu einer Rangelei mit dem Kaufhaus-Detektiv. Der Täter schubste den Mann zu Boden. Der 50-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Am Dienstag gegen 11.50 Uhr, sah ein Ladendetektiv im Kaufhaus Galeria an der Großen Straße, wie ein unbekannter Täter offenbar Ware aus einem Regal im Eingangsbereich der Filiale nahm und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne zu zahlen. Der 50-jährige Angestellte sprach den Mann und gab sich als Ladendetektiv zu erkennen. Daraufhin sei der Täter aggressiv geworden, es kam zu einer Rangelei. Der Unbekannte schubste den 50-Jährigen, der daraufhin mit dem Kopf gegen ein Verkaufsregal stieß und zu Boden fiel. Dies nutzte der Täter, um aus dem Kaufhof in Richtung Wasserstraße zu flüchten. Der Mann wird beschrieben als dunkelhäutig, etwa 20 bis 35 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und mit schlanker Statur. Er hat dunkle, kurze Haare und war mit einem rot-schwarzen T-Shirt und Sportschuhen in den gleichen Farben bekleidet. Zudem hatte der Unbekannte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Ladendetektiv wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu der Person machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.