Interview : L’ Osteria Anfang der neuen Gastromeile

Kleve Der XOX-Investor plant Wohnen und Bars und Kultur in den alten Klever Fabrikhallen.

In Kleve fehlen bis langfristig 2400 Wohnungen, auf dem XOX-Gelände soll gezielt Gastronomie entstehen, und Nahversorgung ist wichtiger, als neue Parks, sagen die Gutacher für ein Wohnkonzept in der Stadt Kleve. Ein anderes Gutachten sagt: Es fehlen in der Schwanenstadt Angebote für junge Erwachsene und Jugendliche. Aber was sagt die Industriepark Kleve Udo Tjaden KG, als Eigentümerin des XOX-Geländes zu der Planung?