Gefährliche Stelle Kuriose Straßenmarkierung verwirrt Autofahrer in Kleve

Zum Hintergrund: Bis Ende Januar war die Ringstraße, eine der Hauptverkehrsadern, gesperrt. 18 Monate lang waren in zwei Bauabschnitten Versorgungsleitungen sowie Kanäle saniert worden. Zudem war der Verkehrsraum umgestaltet worden. Die Freigabe der Ringstraße avancierte zur Posse. Eigentlich sollte es schon Ende November so weit sein, nachdem die bauliche Abnahme erfolgt war. Allerdings verhinderten zunächst fehlende Fahrbahnmarkierungen die Fertigstellung, in der Folge ein defektes Steuergerät der Ampelanlage an der Kreuzung Römerstraße. Die Installation einer Induktionsschleife zur Erkennung von wartenden Fahrzeugen hatte einen Defekt im Steuergerät der Ampel ausgelöst. So hatte Straßen.NRW für ein Provisorium gesorgt, das bis zuletzt seinen Dienst tat – mehr schlecht als recht.