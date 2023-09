Freundeskreis Klever Museen Kurhaus-Sektbar zum Lichterfest

Auch zum 69. Lichterfest organisiert der Freundeskreis der Klever Museen eine Sektbar, die in schickem Licht geschützt unter dem Balkon am Samstag, 9. September, ab 18.30 Uhr auf Besucher wartet. Dann warten die Freunde auf Besucher zu einem Plausch bei gut gekühltem Sekt in Erwartung von Barock- und Höhenfeuerwerk gleich nebenan im Klever Amphitheater. Die Sektbar der Ehrenamtlichen des Freundeskreises hatte schon 2022 Premiere. Die Resonanz vor allem auch im Licht der illuminierten Bodenstrahler war ein voller Erfolg, so dass sich der Freundeskreis auch dieses Jahr wieder mit dem Ausschank beteiligt. Klar, dass es zu dem besonderen Moment auch den besonderen Sekt gibt, nämlich den, den der Freundeskreis „aufgelegt“ hat. Der Erlös der Einnahmen kommt kulturellen Belangen zugute, so dass Interessierte und Besucher sogar mit jedem gekauften Glas „Gutes“ tun“, verspricht Jutta Tönnissen, stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises.