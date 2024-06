Auktion geplant Wie diese Stühle dem Hospizdienst in Kleve helfen sollen

Dazu laden sie für Sonntag, 16. Juni, ab 15.30 Uhr auf das Gelände der Wasserburg Rindern ein. Dort wartet auf die Besucherinnen und Besucher neben Informationen und Gesprächen zum Ambulanten Hospizdienst eine besondere Kunstausstellung: „Mein Platz im Leben – mein Platz am Ende des Lebens“. In den vergangenen Monaten hatte das Koordinationsteam des Ambulanten Hospizdienstes, bestehend aus Dorothee Beutler, Marion Aryus und Jennifer Welles, bei unterschiedlichen Einrichtungen um die Spende ausrangierter Stühle gebeten. „Darauf gab es schon eine große Resonanz“, erinnert sich Jennifer Welles. Die gespendeten Stühle wiederum wurden an verschiedene Gruppen verteilt: eine Schulklasse aus Xanten zum Beispiel, Insassen der Justizvollzugsanstalt, Geflüchtete, Chöre, Kinder und Großeltern. „Es war uns wichtig, einen Querschnitt unserer Gesellschaft anzusprechen“, erklärt Dorothee Beutler.