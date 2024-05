Großevent in Kleve Was die Kulturszene rund um die Landesgartenschau plant

Gefreut hatten sich die Klever Bürger nicht über das Vorhaben des neuen Statthalters: Einen Park anlegen, Alleen bauen, die ganze Stadt umgestalten? Und das, nachdem 30 Jahre Krieg mit dem westfälischen Frieden beendet werden sollten? Davon hätten sie doch nichts, murrte die Bürgerschaft, wenn die Pflanzen gewachsen wären, wäre der Pflanzer längst tot. Doch Statthalter Johann Moritz von Nassau-Siegen ließ sich nicht beirren, frönte ab 1647 wieder seiner selbst gewählten „Berufung“: Parks anlegen, Stadt umbauen. Wie zuvor in Brasilien. In Den Haag hatte der Prinz engen Kontakt mit den Architekten Jacob van Campen und Pieter Post. Für Kleve holte sich der Fürst also die besten barocken Architekten und hielt den Klevern, die den Park nicht verstehen wollten, entgegen, dass der in Zukunft viele Menschen erfreuen werde. Zum Lustwandeln ebenso, wie zur Obsternte.