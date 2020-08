Kulturausschuss tagt in Kleve : Kulturraum Kleverland mit Konzept für das Pannier-Gelände

Kleve Jetzt soll im Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung eine mögliche Lösung für das Pannier-Gelände aufgezeigt werden. Er tagt am Mittwoch, 19. August, 17 Uhr, im Rathaus der Stadt Kleve.

Es geht um das Quartier Südstadt, es geht um ein Stück Klever Industriegeschichte und nicht zuletzt geht es um die Klever Kulturszene, um die freie Szene rund um das Theater im Fluss, um den Klever Jazzclub und viele andere, die Kultur in der Stadt machen und die eine Heimstatt haben möchte. Es ist eine Diskussion, die zu den vielen Endlos-Diskussionen in der Kreisstadt gehört. Jetzt soll im Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung eine mögliche Lösung aufgezeigt werden. Das hofft jedenfalls der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur- und Stadtgestaltung, Jörg Cosar (CDU). Er hat Christoph Behrens vom Jazzclub Kleve in seinen Ausschuss eingeladen, Bericht zu erstatten, wie sich die freie Szene eine solche Lösung vorstellen könnte.

Behrens wird von den Möglichkeiten berichten, die sich in der alten Schuhfabrik bieten. Hier haben bereits das Theater im Fluss eine Heimstatt, der Klever Bildhauer Günter Zins hat hier ein großes Atelier bezogen, in dem er an seinen minimalistischen Stahlskulpturen arbeiten kann, der Künstler Max Knippert arbeitet hier, der Fotograf Markus van Offern. Und Investor Clemens Wilmsen hatte im Vorfeld deutlich gemacht, dass er das Kulturleben in den Räumen der alten Fabrik durchaus begrüßt. Zumal die alte Pannier-Schuhfabrik auch mitten im Quartier Oberstadt liegt, das von Linden-, Hoffmann- und Königsallee sowie der Merowingerstraße umschlossen wird.