Neue Pläne Wie Kunst und Kultur die Klever Innenstadt beleben sollen

Die Klever Innenstadt hat ein Leerstandsproblem. Allein zwischen dem Platz an der Herzogbrücke und der früheren Post an der Hagschen Straße gibt es knapp 20 verwaiste Geschäftslokale. In weiten Teilen von Politik und Verwaltung herrscht Ratlosigkeit, wie der Trend umgekehrt werden kann. Die freie Kulturszene in Kleve wagt nun einen Versuch mit dem Projekt „Kultur-Lokal“, das ab dem 20. September für knapp drei Wochen Leben in die Innenstadt bringen soll. Als Mitinitiatoren treten Max Knippert und Bruno Schmitz in Erscheinung.