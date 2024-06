Klever hilft in Bayern Nachricht kam bei Prozession – Aus der Kirche in den Katastropheneinsatz

Schon seit seiner Kindheit ist Döhmen Mitglied bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und engagiert sich in der Ortsgruppe Kleve. Einsätze am Rhein, an der Niers und am Wisseler See kennt er, die Alarmierung zur Hilfe in einem anderen Bundesland war für ihn allerdings eine Premiere. Am Sonntagabend, erinnert er sich, kam nach der Ankündigung am Mittag die offizielle Voralarmierung für Döhmen und die anderen Helferinnen und Helfer der DLRG. „Wir machen das alle ehrenamtlich, daher haben wir uns innerhalb unserer Gruppe abgesprochen, wer spontan für mehrere Tage wegbleiben kann“, berichtet der 19-Jährige. Schließlich müssen auch Familie und Arbeitgeber mitspielen.