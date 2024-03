Geschenktipp Klever Künstlerin Maren Rombold verschickt kleine Ostergrüße

Die Künstlerin und selbstständige Designerin Maren Rombold aus Kleve hatte schon immer einen ganz besonderen Draht zu Hasen und Kaninchen. Schon seit Beginn ihres Grafik-Design-Studiums in Münster begleitet sie stets ein frei laufendes Kaninchen in ihrer Wohnung. Selbstverständlich besteht daher auch ein „heißer Draht“ zum Osterhasen. So verschickt die Künstlerin dieses Jahr zum zweiten mal „Post vom Osterhasen“.