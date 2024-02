Längst vergessener Beruf Wie ein Plakatmaler den Klever Kaufhof prägte

Die meisten werden das Geräusch nicht hören, wenn sie den Klever Kaufhof betreten. Zu leise ist es, zu unwichtig. Doch Manfred van Offern geht es unter die Haut, jedes Mal wieder. Der 85-Jährige spricht von dem „Tan-Tan“, das die Rolltreppe macht, wenn die Stufen im Boden verschwinden. „Das Geräusch ist dasselbe wie vor 50 Jahren – für einen kurzen Augenblick habe ich dann das Gefühl, dass die alte Zeit zurück ist“, sagt der Klever. Der Kaufhof an der Großen Straße ist so etwas wie sein zweites Wohnzimmer, immer wieder kommt er hierher, nicht nur dank der Personalkarte, die ihm auch fast vier Jahrzehnte nach dem Abschied noch Rabatte beschert. „Ich hänge immer noch am Kaufhof“, sagt van Offern.