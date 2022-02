Vereine zeigen Präsenz : Im Klever Karneval steckt auch dieses Jahr Leben

Mitglieder des Klever Rosenmontags-Komitees präsentieren in Materborn einige der Aktionen, die sie für die Karnevalszeit geplant haben. Foto: KRK

Kleve Plakate an den Verkehrsknotenpunkten und Online-Videobotschaften – so möchte das Klever Rosenmontags-Komitee den Karneval trotz Corona zelebrieren. Anstelle des Rathaussturms ist ein jeckes Programm in der Innenstadt geplant.

Durch diese Februar-Tage müssen wir jetzt alle durch. Der Regen klatscht regelmäßig an die Fensterscheiben, wenn wir zur Arbeit fahren, ist es noch dunkel, und irgendwie ist da zurzeit gefühlt wenig, das Spaß macht. Wie schön wäre es da, wenn wir jetzt an den Wochenenden die Säle des Kleverlandes füllen, in ein Kostüm schlüpfen, Freudentränen über die Büttenreden vergießen, den Tanzgarden begeistert applaudieren und beim Klever Rosenmontagszug im Kamelleregen dem Klever Karnevalsprinzen und den vielen Jecken auf ihren bunt geschmückten Wagen zujubeln dürften. Doch all das dürfen wir nicht – Corona lässt es auch dieses Jahr nicht zu. Aber weil Karneval eben auch – und vielleicht vor allem – ein Gefühl ist, hat sich das Klever Rosenmontags-Komitee (KRK) einige Aktionen einfallen lassen, die den Karneval trotz allem in unsere Herzen bringen sollen.

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hat das KRK großflächige Plakate aufgestellt. Darauf zu sehen sind „karnevalistische Persönlichkeiten“, wie es das KRK in einer Mitteilung etwas hölzern ausdrückt. Zu lesen ist außerdem ein Statement, in dem es darum geht, was der Karneval für die Abgebildeten bedeutet. Dafür hat das KRK neun gestandene Jecken befragt: Norbert Pauls, Petra Rinke, Norbert Leenders, Markus Kock, Erwin Baumann, Theo Brauer, Helmut Vehreschild, Walter Heicks und André Budde. Auszügen aus den Interviews veröffentlicht das KRK in den nächsten Tagen und Wochen, bis zum Aschermittwoch, auch auf seiner Facebook-Seite und per Instagram und zwar als kurze Videos. Den Anfang machen Norbert Pauls und Petra Rinke. „Bei uns Karnevalisten ist es so“, sagt in dem Video etwa Ex-Prinz Norbert Pauls „der Rasante“ in niederrheinischer Mundart, „wenn wir alle zusammen sind, egal ob in den Sälen oder im Straßenkarneval – da spielt es keine Rolle, wer du bist, was du bist oder wo du herkommst.“ Petra Rinke findet: „Wenn ich den Leuten in die Augen gucke und sie Tränen weinen, weil sie es schon schön finden – das ist Karneval für mich, das ist Lebensfreude.“ Auch dazu, wie sie über Karneval in Corona-Zeiten denken und was sie sich wünschen, wurden die neun Klever befragt.

So ganz ohne jeckes Treiben soll Kleve in diesem Jahr aber nicht bleiben. So will das KRK an Altweiber insgesamt 2500 mit Süßigkeiten gefüllte Pakete in Klever Altenheimen, in Kindergärten und bei der Tafel verteilen. Und anstelle des Rathaussturms soll es ein kleines karnevalistisches Programm in der Innenstadt geben. Dieses soll am Samstag, 26. Februar, in der Kavarinerstraße ablaufen, es wird wohl Musik geben und vielleicht auch ein paar Kamelle, aber Einzelheiten dazu gibt es noch nicht zu verkünden. „Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung müssen wir noch einige Gespräche mit der Stadt und dem Ordnungsamt führen“, sagt KRK-Sprecher Michael Hoenselaar. Er stellt jedoch klar: „Es wird in Kleve weder einen Karnevalszug noch vom KRK organisierte Veranstaltungen geben.“