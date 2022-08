Sonder-Treffen der Fraktionen : Kritik an der Stadt – SPD will Akteneinsicht zur Schleuse Brienen

Kritik an der Stadt – SPD will Akteneinsicht zur Schleuse Brienen

Zankapfel seit velen Jahren: die Schleuse in Brienen. Die SPD will eine neue Schkeuse, die Stadtspitze findet ein solches Projekt viel zu teuer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am 20. September gibt es ein Treffen aller Fraktionen zum Thema Schleuse Brienen. Die SPD ist überzeugt, dass die Stadt wichtige Eckpunkte zum Thema Schleuse vorenthalten habe.

Kleve am Wasser funktioniert mit, aber auch ohne Schleuse in Brienen. Das war die Quintessenz der Präsentation eines Handlungskonzeptes zur möglichen Entwicklung von Spoykanal und alten Hafenflächen im Klever Stadtgebiet durch das Aachener Planungsbüro Heinz-Jahnen-Pflüger. Prof. Peter Jahnen stellte vor dem Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität der Stadt diverse Möglichkeiten zu diesem Thema vor. Die als sinnvoll vorgestellten Varianten waren allerdings – auch angesichts der immensen Kosten einer neuen Schleuse – überwiegend Wassernutzungen ohne Schleuse.

Jetzt beantragt die Klever SPD-Fraktion „Akteneinsicht“ zum Thema. Denn vor allem die ehemalige Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), die weiland als Ministerin einen 50-Prozent-Zuschuss des Bundes für den Bau einer neuen Schleuse herausgehandelt hatte, bemängelte, dass die Stadt bei diesem Handlungskonzept von falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. „Der Vortrag des Gutachters war unbefriedigend. Er hatte ganz offenbar von der Stadt Kleve den Auftrag erhalten, zu analysieren, was man mit dem Spoykanal machen kann, wenn es keine Schleuse mehr gibt. Mein Eindruck ist, dass die Stadtspitze eine Sportbootschleuse nicht mehr möchte und jetzt nach Argumenten sucht, um sie zu verhindern“, so die Ex-Ministerin.

