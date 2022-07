„Verbotsschilder völlig verdeckt“ : Kritik an Baustelle der Kreuzung Römerstraße

Kleve Die Baustelle an der Römerstraße sorgt für Unmut: Bruno Janßen, Ratsmitglied der Grünen, geht hart mit dem Baustellenmanagement der Stadt Kleve an dieser Stelle ins Gericht. Worüber er sich beschwert.

Die Baustelle an der Kreuzung Klever Ring, Gruftstraße und Römerstraße gibt einen Vorgeschmack darauf, wie es aussieht, wenn erst die tatsächliche Baustelle mit Sperrung Ringstraße beginnt. Bis jetzt ist die Römerstraße abgebunden, Umleitungen sind in die Baustelle direkt hinein ausgeschildert. Der Fahrradweg ist weg, die Straßenverhältnisse sind beengt.

Jetzt ging Bruno Janßen, Ratsmitglied der Grünen, hart mit dem Baustellenmanagement der Stadt Kleve an dieser Stelle ins Gericht. Janßen, der als Anwohner täglich die Baustelle im Blick hat und auch passiert, spricht von chaotischen Zuständen bei der Umsetzung – gerade in Bezug auf die „Umleitung des Radverkehrs“. Das sei für sich genommen schon „mehr als ärgerlich. Heute waren dann die Verbotsschilder für den Rad- und Fußverkehr dann völlig verdeckt – quasi unsichtbar“, schreibt Janßen. Ein Foto zeigt die Schilder, die hinter dem Ampelmast praktisch verschwinden.

Zum Hintergrund: Die Kanäle in der Ringstraße müssen saniert werden. Dazu müssen derzeit die Anschlüsse an die Kanäle zur Römerstraße hin gelegt werden. Deshalb wird derzeit über die ganze Breite der Kreuzung die Römerstraße aufgerissen. Später folgen dann die Arbeiten an der Ringstraße, so dass der Umleitungsverkehr über die Römerstraße geführt werden wird.