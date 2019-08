Sozialdienst katholischer Frauen Kleve: : SKF-Kristall für Wilma Zigan

Kleve Auszeichnung für die SkF-Sozialpädagogin

Die Diplom-Sozialpädagogin Wilhelmine (genannt Wilma) Zigan feierte 25 Jahre Betriebszugehörigkeit beim SkF Sozialdienst katholischer Frauen in Kleve. Seit 1994 führt Wilma Zigan Betreuungen sowie Vormundschaften für Minderjährige. Maria Lamers, die Vorstandsvorsitzende des SkF im Kreis, dankte Zigan für ihre überaus engagierte Arbeit. Sie erinnerte daran, dass es in für den SkF finanziell schwierigen Zeiten vor allem Zigan war, die durch ihr besonderes hauptberufliches und ehrenamtliches Engagement dafür sorgte, dass sich der Adoptions- und Pflegekinderdienst wie auch der Betreuungsverein in gewohnter Weise für die Betreuten einsetzen konnte. „Frau Zigan ist über das normale Maß hinaus eine engagierte Betreuerin der ihr anvertrauten Menschen. Sie hat immer ein offenes Ohr. Auch als Kollegin und Mitarbeiterin ist sie stets hilfsbereit und fachlich auf dem neusten Stand. Vielen herzlichen Dank für die vergangenen 25 Jahre“, sagte Lamers und überreichte einen Blumenstrauß.