Bauarbeiten in Kleve Kreuzhofstraße mindestens bis Mitte März gesperrt

Der Stadtvertreter fügte an: „Ausschlaggebend war nicht unbedingt das Alter des Inliners. Durch Dauerregenereignisse von Oktober bis Dezember hat sich das Wasser aber bis an die Rohranschlüsse aufgestaut, sodass der Hausanschluss geborsten ist und dann zu diesen Schäden geführt hat.“ Der Nadelfilzliner sei in Fachkreisen mittlerweile bekannt dafür, auf Setzungen empfindlich zu reagieren – daher die Absackungen der Fahrbahn. Bernhard Klockhaus kündigte an, die Baustelle Mitte März fertigstellen zu wollen. So lange müssen sich Autofahrer also noch gedulden.