Finanzen des Kreises Kleve Kreishaushalt für 1,1 Milliarden Euro ist fix

Insgesamt wird der Kreis Kleve in den beiden kommenden Jahren mehr als 30 Millionen Euro für die Modernisierung der kreiseigenen Schulen in die Hand nehmen. Außerdem soll die kreiseigene KKB zwei Azubi-Wohnheime bauen, wahrscheinlich an den beiden Berufskolleg-Standorten Kleve und Geldern. Die Kapitalrücklage der KKB wird dafür erhöht. Auch für den Straßen- und den Radwegebau werden mit rund 17 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren umfangreiche Mittel bereitgestellt. Damit verbunden ist unter anderem der Neubau von rund 7,5 Kilometer Radwegen an den Kreisstraßen.