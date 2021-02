Jahresprogramm vorgestellt : Bildungswerk startet Kurse online

Wie eine Patientenverfügung formuliert werden sollte, erläutert in einem Kreisbildungswerk-Kurs Peter Grote am 9. März. Foto: dpa-tmn/Andreas Gebert

Kreis Kleve 374 Veranstaltungen, die insgesamt 5614 Unterrichtsstunden umfassen, bilden das Jahresprogramm des Katholischen Bildungsforums. Das Themenspektrum reicht von der Patientenverfügung bis zu Floralistik.

Das KBW-Team stellte einige ausgewählte Kurse vor. Am Donnerstag, 4. März läuft der Kurs: „Der Synodale Weg – Grundlagen, Herausforderungen, Perspektiven“. Ab 19 Uhr spricht die Dozentin Dorothea Sattler darüber, wie der aktuelle Stand der Debatte innerhalb der katholischen Kirche zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs ist. „Dabei soll auch die Frage beantwortet werden, wie sich Corona auf den Synodalen Weg auswirkt“, erläutert Andrea Spans vom KBW. „Gott im Schrei der Welt – In Zeiten von Corona neue Wege einer Schöpfungsspiritualität erschließen“, lautet der Titel eines Kurses, der am Mittwoch, 7. April, ab 19 Uhr unter der Leitung von Margit Eckholt stattfindet.