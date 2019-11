Jugendfußball : Kleve kratzte lange an der Sensation

Kleve Jugendfußball: Fast 60 Minuten hielten die B-Junioren gegen Dynamo Moskau ein torloses Remis.

Weiterleiten Drucken Von Niko Hegemann

An der Sensation gekratzt hat am Donnerstagabend die B-Jugend des 1. FC Kleve. Gegen die russischen Gäste von Dynamo Moskau hielt die Elf von Detlev Remmers eine knappe Stunde das 0:0, unterlag am Ende jedoch deutlich mit 1:6. Fünf Gegentore fielen dabei in den letzten zehn Minuten.

„Mit der Leistung können wir heute über weite Strecken sehr zufrieden sein“, sagte Remmers anschließend. Seine Mannschaft hatte vorher den Klub aus der russischen Eliteliga lange Zeit geärgert. Moskau ist mit einigen U-Nationalspielern gespickt, von denen inzwischen auch Spieler auf dem Radar deutscher Spitzenvereine aufgetaucht sind. Zurzeit gastieren die Russen in Goch im Sporthotel De Poort und bereiten sich auf die kommende Spielzeit vor. Nachdem tags zuvor die U15 ebenfalls die Schwanenstädter am Bresserberg besiegen konnte, traten nun die ein Jahr älteren B-Jugendlichen gegen die Klever U17 an. Diese besteht jedoch ebenfalls zum größten Teil aus Spielern des jüngeren 2004er Jahrgangs, so auch bis auf drei Ausnahmen die Startelf am Donnerstag.

Für Dynamo reihte sich die Partie in eine Serie von Testspielen ein. Von Borussia Mönchengladbach trennten sich die Russen mit 3:3, ein Spiel gegen den MSV Duisburg stand am Freitagabend auf dem Programm. „Auch für uns war dies eine tolle Ergänzung“, sagt Remmers: „Den Jungs dürfte dieses Spiel noch lange in Erinnerung bleiben.“ Dynamo rannte in Hälfte eins immer wieder an, fand gegen die Gastgeber aber wenige Lösungen.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste aufs Gaspedal; doch bis zur 60. Minute lagt die Überraschung in der Luft. Beide Teams wechselten zwei kräftig durch, Dynamo erhöhte die individuelle Qualität im Angriff noch einmal. Nach einer Stunde dann aber das 1:0: bei einer Ecke erwischte ein Gästespieler seinem Gegenspieler und netzte per Kopfball ein (60.). Anschließend kam die Offensive immer mehr ins Rollen und erzielte in der Schlussphase noch fünf weitere Treffer. Immerhin: der eingewechselte Nades Olarunnade besorgte per Foulelfmeter den Ehrentreffer, sodass am Ende ein 6:1 für Moskau zu Buche stand.