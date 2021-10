Für Angehörige : Krankenhäuser bieten kostenlose Pflegetrainings an

Kreis Kleve Einen Angehörigen zu pflegen, das verändert die eigene Lebenssituation. Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum bietet in allen Krankenhäusern kostenlose Pflegetrainings für Angehörige an.

Ein Mensch, eben noch gesund, erleidet einen medizinischen Notfall, wird im Krankenhaus behandelt – und schließlich nach Hause entlassen. Wo er zu den Verrichtungen des täglichen Lebens nur noch eingeschränkt oder vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage ist. Bei Bedarf startet das Pflegetraining deshalb schon am Krankenbett im Krankenhaus. „Hier zeigen wir erste Handgriffe und Hilfsmittel, die die häusliche Pflege erleichtern“, so Janhsen. Hausbesuche nach der Entlassung aus dem Krankenhaus geben in der Folge Sicherheit. Für Angehörige sowie Nachbarn und Freunde ist das Angebot des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums kostenlos. Dabei spielt es keine Rolle, ob das zu pflegende Familienmitglied einen Pflegegrad hat oder nicht.